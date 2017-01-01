Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Не ищите сложный подтекст": Грановский ушел от Порошенко

Комментариев: 0
Нардеп вышел из партии, но заверил, что с уважением относится к экс-президенту.
Грановский уходит из БПП
Грановский уходит из БПП
УНИАН

Читай также: Андрей Сенченко заявил об уходе с партии “Батьківщина“

Нардеп Александр Грановский принял решение о выходе из партии БПП. Об этом он написал в Facebook.

“Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня назад прекратил членство в партии “Блок Петра Порошенко“, - отметил он.

Читай также: У Зеленского иронично отреагировали на выход Народного фронта из коалиции

“По состоянию на эту минуту я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии “Европейская Солидарность“ или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца“, - добавил Грановский.

Он также призвал не искать “какой-то сложный подтекст“ в таком решении, потому что его нет. 

Читай также: Каплин вышел из БПП и призвал Зеленского распустить Раду

“С благодарностью отношусь ко всем без исключения людям, которые окружали меня все эти годы и не сомневаюсь, что мы останемся добрыми друзьями. Партия получила имя Петра Порошенко, который заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения“, - подчеркнул Грановский.

Напомним, ранее нардеп Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии Олега Ляшко.

Поделись:
Теги: Грановский, БПП, Порошенко, партия, фракция, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь