"Не ищите сложный подтекст": Грановский ушел от Порошенко

Нардеп вышел из партии, но заверил, что с уважением относится к экс-президенту.

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Нардеп Александр Грановский принял решение о выходе из партии БПП. Об этом он написал в Facebook.

“Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня назад прекратил членство в партии “Блок Петра Порошенко“, - отметил он.

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“По состоянию на эту минуту я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии “Европейская Солидарность“ или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца“, - добавил Грановский.

Он также призвал не искать “какой-то сложный подтекст“ в таком решении, потому что его нет.

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“С благодарностью отношусь ко всем без исключения людям, которые окружали меня все эти годы и не сомневаюсь, что мы останемся добрыми друзьями. Партия получила имя Петра Порошенко, который заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения“, - подчеркнул Грановский.

Напомним, ранее нардеп Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии Олега Ляшко.