Ехали во Францию, оказались в Украине: На Закарпатье поймали нелегалов

Пограничники задержали двух мужчин, которые находились в Украине нелегально.

На украинско-румынской границе в Закарпатской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали двух нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ.

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По предварительной информации, на пункт пропуска “Дьяковое” прибыл грузовой автомобиль на иностранных номерах. За рулем оказался гражданин Сербии. При осмотре транспортного средства пограничники заметили повреждение на тенте прицепа.

Мужчины прятались в машине из Сербии dpsu.gov.ua

Осмотрев автомобиль детальнее, пограничники заметили там двух мужчин азиатской внешности. Оказалось, что они граждане Бангладеш. Из Сербии мужчины направлялись во Францию. Тот факт, что они сейчас в Украине, нелегалов очень удивил.

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На данный момент выясняются все детали происшествия.

Напомним, через Украину в ЕС нелегально пытались попасть шестеро иностранцев. Пограничники задержали во Львовской области четырех граждан Турции и двух граждан Ирака.