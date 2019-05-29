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Волкер заявил, что Украина может не выполнять Минские соглашения

Комментариев: 13
Курт Волкер указывает, что теперь вывод войск и прекращение огня на Донбассе зависит только от России.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер заявил, что Украине не нужно больше выполнять Минские соглашения, ведь она свою часть уже выполнила.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Волкер отметил, что проблема выполнения Минских соглашений состоит в том, что оккупация Донбасса и бои на Востоке длятся уже продолжительное время. 

Поэтому Украина не может пойти в выполнении Минских соглашений дальше, чем она уже сделала“, - говорит Волкер.

Он указывает, что сейчас именно от России зависит прекращение огня и вывод войск с территории Украины, а также роспуск “народных республик“, которые там есть.

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Ранее сообщалось, что Российская Федерация хочет наладить отношения с Украиной. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко казала, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить нормальные отношения с Украиной. В качестве аргумента она рассказала о последних соцопросах, согласно которых все больше украинцев хотят вернуть дружбу с РФ.

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Теги: Волкер, США, Украина, Россия, Донбасс, Минские соглашения, политика, война, войска
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Комментариев (13)
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nelci    29.05.2019, 18:04
Оценка:  -5
nelci
Если бы хотели выполнять, давно бы выполнили и без разрешений Волкера...
Колорад    29.05.2019, 18:01
Оценка:  -8
Колорад
Какого xyя этот пиндос постоянно сует свой нос в дела Украины. Где пиндостан и где Украина? Его заявление, что в Крыму право определять политику могут только коренные крымские татары просто какой то троллинг. А в его пиндостане кто коренные? Англосаксы? А може есть кореннее?...Дебил, блеать...
WTF2wtf    29.05.2019, 18:02
Оценка:  +4
WTF2wtf
НАх пшло, бобинницо поломаное
Мыкола    29.05.2019, 17:59
Оценка:  -10
Мыкола
Дядя Сэм может не волноваться! В Украине еще много долбо-бов, готовых воевать до последнего украинца !
WTF2wtf    29.05.2019, 18:02
Оценка:  +5
WTF2wtf
Да ты один со свое кучей аккаунтов украинскую армию аж бегом победишь, боевой путинский олень многостаночный ... сцуко, даун упоротый
Alexsy    29.05.2019, 17:44
Оценка:  -6
Alexsy
Штаты раскрылись. Там нужна война!
WTF2wtf    29.05.2019, 17:46
Оценка:  +6
WTF2wtf
Аха, а ведет ее российский царек, оккупировавший Донбасс с Крымом ...
WTF2wtf    29.05.2019, 17:34
Оценка:  +6
WTF2wtf
Российский царек насрал на эти "минские" сразу после их подписания, кинув своих вояк на штурм Дебали, наплевав на большие потери ...
ШВЕЙК    29.05.2019, 17:19
Оценка:  -4
ШВЕЙК
Це спеціально натяк для Вовочки Галахвастова щоб думав які рехверендуми проводити.
nfhvyt    29.05.2019, 17:27
Оценка:  -12
nfhvyt
Вспомнишь это когда амеры куев твой бомбить будут как косово.
WTF2wtf    29.05.2019, 17:33
Оценка:  +5
WTF2wtf
Олень путинский, ты голову нахрен повредил при скачках с ника на ник?
Нах пшло, упоротое украинофобко
nfhvyt    29.05.2019, 17:41
Оценка:  -9
nfhvyt
WTF2wtf , а как ты себе, мурло канадское, представляешь продолжение войны при дефолте, короче пипец незалежной.
WTF2wtf    29.05.2019, 17:45
Оценка:  +4
WTF2wtf
Олень путинский, проспись, конченое ...
Вы не на Канаду напали по хотелке своего ботоксного царька, вы против Украины войну ведете, наци конченые ...
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