Волкер заявил, что Украина может не выполнять Минские соглашения
Представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер заявил, что Украине не нужно больше выполнять Минские соглашения, ведь она свою часть уже выполнила.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Волкер отметил, что проблема выполнения Минских соглашений состоит в том, что оккупация Донбасса и бои на Востоке длятся уже продолжительное время.
Поэтому Украина не может пойти в выполнении Минских соглашений дальше, чем она уже сделала“, - говорит Волкер.
Он указывает, что сейчас именно от России зависит прекращение огня и вывод войск с территории Украины, а также роспуск “народных республик“, которые там есть.
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Ранее сообщалось, что Российская Федерация хочет наладить отношения с Украиной. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко казала, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить нормальные отношения с Украиной. В качестве аргумента она рассказала о последних соцопросах, согласно которых все больше украинцев хотят вернуть дружбу с РФ.
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