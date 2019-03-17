Кофе на АЗС: Кто из украинских политиков "засветился" на заправке
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня “засветился на одной“ из украинских АЗС. По дороге во Львовскую область Зеленский вместе с соратниками перекусил.
В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не “забронзоветь“, не отрываться от людей - подчеркнул президент
Обеды и перекусы на АЗС - уже практически традиция для украинских политиков.
- Петр Порошенко
Президент остановился выпить капучино на заправке на трассе между Радеховом и Львовом. После третьей попытки кофе таки сделали “, - написала тогда очевидец событий львовская певица София Федина на своей странице в Фейсбук
- Юлия Тимошенко и хот-дог
Юлию Тимошенко заметили на заправке с хот-догом в Донецкой области во время предвыборной кампании.
Ну, в принципе для всех я на диете, но тихо под столом подъедаю бутерброды - говорила в одном из интервью Юлия Тимошенко
- Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также был замечен на завправке. Его фото выложила в Сеть Мария Жартовская.
Шестой участник проекта “Один день с“ премьер-министр Владимир Гройсман. Обедаем на заправке, ага - написала тогда Мария
- Жена пятого президента Марина Порошенко
Марину Порошенко на заправке Пырятыне покупала продукты. Фото тогда опубликовала помощница первой леди помощница Наталья Бутенко-Беба.
Уже стало нашей доброй традицией, возвращаясь в Киев, заехать за кофе и мороженым на заправку; услышать удивленное “ой, это вы ???“, а потом “можно с Вами сфотографироваться - так прокомментировала фото Наталья
- Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко сам опубликовал свое фото 30 октября 20198 года.
Смачна кава на заправках, особливо після напруженого дня і в дорозі додому) pic.twitter.com/TiPOWQV6zc— Анатолій Гриценко (@agrytsenko) 30 октября 2018 г.
Ранее мы сообщали о том, что социальные сети активно прокомментировали поздравление Владимира Зеленского с Днем Киева. Тогда многие указали президенту, что символом Киева является не шаурма, а перепичка, каштаны, а не липы.