Кофе на АЗС: Кто из украинских политиков "засветился" на заправке

Политические кофе-брейки активно обсуждаются в социальных сетях.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня “засветился на одной“ из украинских АЗС. По дороге во Львовскую область Зеленский вместе с соратниками перекусил.

В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не “забронзоветь“, не отрываться от людей - подчеркнул президент

Обеды и перекусы на АЗС - уже практически традиция для украинских политиков.

Петр Порошенко

Президент остановился выпить капучино на заправке на трассе между Радеховом и Львовом. После третьей попытки кофе таки сделали “, - написала тогда очевидец событий львовская певица София Федина на своей странице в Фейсбук

Юлия Тимошенко и хот-дог

Юлию Тимошенко заметили на заправке с хот-догом в Донецкой области во время предвыборной кампании.

Ну, в принципе для всех я на диете, но тихо под столом подъедаю бутерброды - говорила в одном из интервью Юлия Тимошенко

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также был замечен на завправке. Его фото выложила в Сеть Мария Жартовская.

Шестой участник проекта “Один день с“ премьер-министр Владимир Гройсман. Обедаем на заправке, ага - написала тогда Мария

Жена пятого президента Марина Порошенко

Марину Порошенко на заправке Пырятыне покупала продукты. Фото тогда опубликовала помощница первой леди помощница Наталья Бутенко-Беба.

Уже стало нашей доброй традицией, возвращаясь в Киев, заехать за кофе и мороженым на заправку; услышать удивленное “ой, это вы ???“, а потом “можно с Вами сфотографироваться - так прокомментировала фото Наталья

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко сам опубликовал свое фото 30 октября 20198 года.

Смачна кава на заправках, особливо після напруженого дня і в дорозі додому) pic.twitter.com/TiPOWQV6zc — Анатолій Гриценко (@agrytsenko) 30 октября 2018 г.

Ранее мы сообщали о том, что социальные сети активно прокомментировали поздравление Владимира Зеленского с Днем Киева. Тогда многие указали президенту, что символом Киева является не шаурма, а перепичка, каштаны, а не липы.