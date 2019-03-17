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Кофе на АЗС: Кто из украинских политиков "засветился" на заправке

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Политические кофе-брейки активно обсуждаются в социальных сетях.
Украинские политики на зправках
Украинские политики на зправках
Коллаж

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня “засветился на одной“ из украинских АЗС. По дороге во Львовскую область Зеленский вместе с соратниками перекусил.

В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не “забронзоветь“, не отрываться от людей - подчеркнул президент

Обеды и перекусы на АЗС - уже практически традиция для украинских политиков.

  • Петр Порошенко

Президент остановился выпить капучино на заправке на трассе между Радеховом и Львовом. После третьей попытки кофе таки сделали “, - написала тогда очевидец событий львовская певица София Федина на своей странице в Фейсбук

  • Юлия Тимошенко и хот-дог

Юлию Тимошенко заметили на заправке с хот-догом в Донецкой области во время предвыборной кампании. 

Ну, в принципе для всех я на диете, но тихо под столом подъедаю бутерброды - говорила в одном из интервью Юлия Тимошенко

 

  • Владимир Гройсман 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также был замечен на завправке. Его фото выложила в Сеть Мария Жартовская.

Шестой участник проекта “Один день с“ премьер-министр Владимир Гройсман. Обедаем на заправке, ага - написала тогда Мария

  • Жена пятого президента Марина Порошенко

Марину Порошенко на заправке Пырятыне покупала продукты. Фото тогда опубликовала помощница первой леди помощница Наталья Бутенко-Беба.

Уже стало нашей доброй традицией, возвращаясь в Киев, заехать за кофе и мороженым на заправку; услышать удивленное “ой, это вы ???“, а потом “можно с Вами сфотографироваться - так прокомментировала фото Наталья

  • Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко сам опубликовал свое фото 30 октября 20198 года. 

Ранее мы сообщали о том, что социальные сети активно прокомментировали поздравление Владимира Зеленского с Днем Киева. Тогда многие указали президенту, что символом Киева является не шаурма, а перепичка, каштаны, а не липы.

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Теги: заправка, политики, Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко
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