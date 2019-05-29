Епифаний объявил документы Филарета от имени УПЦ КП недействительными

Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх.

Любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, выданные после 30 января 2019, является недействительными tsn.ua

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) объявил документы, издаваемые Филаретом (Денисенко) от имени Киевского патриархата и “вносящие смуту среди клира города Киева“, недействительными.

Об этом говорится в указе предстоятеля от 29 мая.

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“Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, является недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)“, - сказано в документе.

Этим же указом Епифаний принял в свое личное подчинение приход Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева, настоятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк.

Указ обнародован pomisna.info

Напомним, Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

23 мая, Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать.

25 мая Филарет пришел на литургию к Епифанию.

28 мая издал новый указ от имени УПЦ Киевского патриархата, запретив священнослужение ректору Киевской православной богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку.

Сейчас Филарет управляет приходами Киевской епархии в составе поместной Православной церкви Украины.