Одесскую колонию после бунта расформируют

Сейчас в колонии усилили меры безопасности, прекращены свидания.

Из-за скандального бунта в одесской колонии №51, который случился 27 мая, исправительное учреждение расформируют. Такое решение приняли в Министерстве юстиции.

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По предварительным данным, около 15 человек замешаны в планировании бунта. Они устроили пожар и скрылись. Сейчас в колонии усилены меры безопасности, ограничено посещение и передачи для заключенных. Пятерых бунтарей, которых администрация считает зачинщиками, развезли по разным учреждениям.

Известный адвокат Сергей Старенький на своей странице в Facebook рассказал новые подробности бунта в одесской колонии.

Колония уже давно на "черном ходу". С руководителями колонии у осужденных были достигнуты договоренности о расценках на "запрет". Разрешено было многое. И выезды в рестораны, и свидания с проститутками, и многое другое. Но в последнее время руководители цены начали поднимать. Вот осужденных это и возмутило, они начали выражать недовольство, - резюмирует адвокат.

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Более того, он рассказал, что пять дней назад в колонии уже знали о грядущем бунте. Администрация обратилась в Минюст, но реакции не было. Вот и последствия.

Напомним, заключенный рассказал, почему в одесской колонии случился бунт. Основными причинами бунта стали некачественная еда, плохие бытовые условия и вымогательство денег.