Риск захвата: "Межигорье" закрыли от посетителей
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Бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича “Межигорье“ закрыта для посетителей. Об этом сообщают “Комментарии. Киев“ со ссылкой на политолога Дениса Гороховского.
По его словам, поступила оперативная информация, что в данный момент происходит рейдерский захват резиденции.
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“Официально заявили, что с целью предупреждения рейдерского захвата и избегания провокаций в среду 29 мая парк не работает“, - пояснил Гороховский.
Администрация “Межигорья“ выражала опасения ранее, что в случае избрания “не того“ управителя резиденции, это приведет к конфликтам и возможным рейдерским захватам.
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Ранее АРМА заявило, что избрало наконец нового управителя “Межигорья“. ГБР тем временем завело уголовное производство из-за затягивания этого процесса на год (управителя избрали с пятой попытки).