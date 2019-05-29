Риск захвата: "Межигорье" закрыли от посетителей

Администрация опасается, что кого-то не устраивает новоизбранный управитель резиденции.

"Межигорье" сегодня закрыли от посетителей www.mnp.org.ua

Читай также: В Межигорье гвардеец спас жизнь ребенку

Бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича “Межигорье“ закрыта для посетителей. Об этом сообщают “Комментарии. Киев“ со ссылкой на политолога Дениса Гороховского.

По его словам, поступила оперативная информация, что в данный момент происходит рейдерский захват резиденции.

Читай также: Активисты “Межигорья“ зарабатывают миллионы на управлении комплексом – СМИ

“Официально заявили, что с целью предупреждения рейдерского захвата и избегания провокаций в среду 29 мая парк не работает“, - пояснил Гороховский.

Администрация “Межигорья“ выражала опасения ранее, что в случае избрания “не того“ управителя резиденции, это приведет к конфликтам и возможным рейдерским захватам.

Читай также: Межигорье задолжало за свет более 13 млн грн: Поставщик обратился в полицию

Ранее АРМА заявило, что избрало наконец нового управителя “Межигорья“. ГБР тем временем завело уголовное производство из-за затягивания этого процесса на год (управителя избрали с пятой попытки).