Штурм ратуши во Львове: Садовой пожаловался Авакову на Нацкорпус

Мэр Львова заявил, что ждет ответа министра МВД за беспредел в ратуше.

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что обратился за реакцией на сегодняшний штурм городской ратуши к Арсену Авакову. Если министр внутренних дел никак не отреагирует, то “город будут защищать добровольцы”, написал мэр на своей странице в Facebook.

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Садовой рассказал, что обратился к начальнику полиции области Валерию Середе после нападения на сотрудников мэрии.

Я предупреждал главного полицейского области, что за анонсированными пикетами ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город, - отметил львовский мэр.

Однако со стороны Середы никакой реакции не последовало.

Сегодня в Киеве общался с руководителем МВД Арсеном Аваковым и руководством полиции. Они осведомлены, что происходит в городе. Ожидаю конкретных действий. Если и после этого реакции не будет, сделаю вывод, что полиции в области нет, и дело защиты города от бандитов - это исключительно наше внутреннее дело. Мы справимся, как сделали это в 2014, когда Львов после "ночи гнева" в течение двух недель обороняли исключительно добровольцы, - написал Садовой.

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Он также опубликовал видео, на котором националисты, в том числе Нацкорпус и Сокил, со штурмом ворвались в мэрию.

Напомним, дверь в ратушу выломали: Протестующие львовяне ворвались в горсовет. Конструктивного разговора не получилось.