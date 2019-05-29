Коломойскому выгодна отсрочка старта рынка электроэнергии - глава Энергоатома

Отсрочка запуска рынка электроэнергии выгодна Игорю Коломойскому и он этого не скрывает. Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский, пишет Главком.

Комментируя споры о дате запуска нового рынка электроэнергии и степени готовности к этому ключевых участников, Недашковский отметил, что некоторые олигархические группы, лоббируют отсрочку, исходя из собственных интересов.

"Если мы говорим сейчас о неготовности, как заявляется, к новой модели рынка с 1 июля, то здесь есть очень много вопросов. Есть банальное разгильдяйство отдельных участников рынка, которые в свое время "не подсуетились", и сейчас они не готовы, и они в этой тени хотят пройти. А есть и конкретные интересы, потому что кто-то на этом потеряет, кто-то на этом заработает", - сказал Недашковский.

В качестве примера он привел практику последних лет, когда для ферросплавных заводов в течение более 10 лет давали льготный тариф за счет других участников рынка. "По 300 миллионов гривен за счет других участников рынка получали более дешевую цену на электрическую энергию", - отметил Недашковский.

Он также подтвердил, что в отсрочке запуска рынка заинтересован Игорь Коломойский: "Ему выгодно, я это точно могу сказать. Ему выгодна отсрочка. А он этого и не скрывает, он сам в интервью сказал, что да, надо отложить".

Глава "Энергоатома" считает, что введение рынка положит конец злоупотреблениям и искусственному ручному регулированию в сфере энергетики, когда для одних участников устанавливаются льготные тарифы, а для других - их наоборот завышают. "Рынок рассудит. Он покажет, какой должна быть цена на электрическую энергию", - подчеркнул Недашковский.