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Лещенко надеется на место в “Слуге народа”

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Нардеп заявил, что не против сотрудничать именно с этой политической силой.
Лещенко рассказал о политических амбициях
Лещенко рассказал о политических амбициях
facebook.com/leshchenko.ukraine

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду в списке партии “Слуга народа”. Об этом пишет today.ua.

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Однако случиться это только в том случае, если руководство партии решит принять народного депутата в свои ряды. По словам Лещенко, в партии “Слуга народа” пока не решили, будут ли они принимать к себе бывших или действующих народных депутатов.

Лещенко рассказал, что ему близки идеология и принципы президента Зеленского и его политической силы, поэтому он хотел бы сотрудничать. Между тем, нардеп отметил, что понимает свою “токсичность” для партии из-за заявлений адвоката американского президента Трампа Рудольфа Джулиани о “врагов в окружении Зеленского”.

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Впрочем, если “Слуга народа” Лещенко к себе не позовет, то он будет баллотироваться на одном из мажоритарных округов столицы.

Напомним, Лещенко, Найем, Залищук и Корнацкий покинули фракцию БПП. Народные депутаты вышли из состава фракции Блок Петра Порошенко.

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Теги: Лещенко, нардеп, "Слуга народа", выборы, парламент
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