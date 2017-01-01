У Зеленского рассказали, что нужно сделать для начала "посадок"

Журналисты напомнили команде Зеленского о лозунге - "Весна придет - будем сажать".

Стефанчук сказал, что для "посадок" нужен перезапуск wikipedia.org

В ходе брифинга представитель главы государства в Раде Руслан Стефанчук рассказал о том, какие действия нужно предпринять для обещанных президентом “посадок“.

Об этом сообщает телеканал NEWSONE.

Читай также: У Зеленского упрекнули депутатов в том, что они ничего не делают

По словам Стефанчука, для выполнения обещания необходим перезапуск судебных и правоохранительных органов.

“Безусловно, он актуален. Но для того, чтобы сажать, нужна процедура, которая определяется Уголовным процессуальным кодексом. И в пределах своих полномочий президент будет делать все, чтобы действующие органы, на которые у нас пока нет влияния, заработали в пределах своих полномочий“, - подчеркнул Стефанчук.

При этом представитель президента отметил – Зеленский не может сегодня же вынести кому-то приговор.

Читай также: Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента

“Есть судебные органы, органы досудебного следствия, органы исполнения наказаний. Поэтому наша важная миссия - перезапустить деятельность этих органов“ – заявил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал сделать все для возвращения восьми бойцов, которые на днях попали в плен.