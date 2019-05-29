Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саакашвили в Борисполе встретили караваями

Комментариев: 10
Политика встретили сторонники - песнями и караваями.
Саакашвили вернулся в Киев
Саакашвили вернулся в Киев
УНИАН

Читай также: Аваков отказался комментировать возвращение Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Свое возвращение он подтвердил прямой трансляцией из аэропорта.

Политика с песнями, гимном и “хлебом-солью“ встретили десятки сторонников. Его самолет приземлился в 17:28 в аэропорту Борисполь.

Читай также: У Зеленского объяснили, почему вернули гражданство Саакашвили

Напомним, ранее Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения Украину и тут же отправился в аэропорт.

В Грузии тем временем предупредили, что, по их мнению, Саакашвили принесет вред украинской политике.

Поделись:
Теги: Саакашвили, Киев, самолет, Украина, гражданство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Kismyas    29.05.2019, 19:45
Оценка:  0
Kismyas
У перевозчиков седня дійсно свято))
Michael2811    29.05.2019, 19:16
Оценка:  0
Michael2811
А тех..кто сейчас у власти.
Michael2811    29.05.2019, 19:15
Оценка:  +3
Michael2811
Мало Украине своих недоразумений,несчастий и бед???? Что может сделать хорошего Этот П,И,Д,АР??? Аваков и Михр....и смех и грех!!! Что у украинцев жизнь полна коробочка?????....Задорнов был не прав когда говорил про амеров,,Ну тупые,, Он имел в виду украинцев...Не всех конешно...А те
Michael2811    29.05.2019, 19:17
Оценка:  0
Michael2811
А тех кто кэруэ.
МСергей    29.05.2019, 19:01
Оценка:  0
МСергей
Каравай - главный свадебный хлеб.
А невеста кто?
qwsdcvnm    29.05.2019, 18:55
Оценка:  0
qwsdcvnm
В этом каравае начинкой 200 депутатов сперму свою передали. Миша сосать пришёл, вернулась обезьяна.
LoveFreedom    29.05.2019, 18:52
Оценка:  0
LoveFreedom
а зачем нам грузинский уголовник?))что одного мало было теперь иностранных завозим?)
PINKIPAU    29.05.2019, 18:28
Оценка:  +2
PINKIPAU
Тепер друзі відразу настане покращення...
PINKIPAU    29.05.2019, 18:34
Оценка:  +2
PINKIPAU
Майбутній премєр-міністр, на три місяці, а потім гарячий темперамент Міхо не співпрацюється з Зе, і знову буде звільнення, Карлсон который бегал по крышам)))).
LoveFreedom    29.05.2019, 18:53
Оценка:  0
LoveFreedom
ничего если что сделаем из него Кончиту))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь