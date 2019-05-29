Саакашвили в Борисполе встретили караваями

Политика встретили сторонники - песнями и караваями.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Свое возвращение он подтвердил прямой трансляцией из аэропорта.

Политика с песнями, гимном и “хлебом-солью“ встретили десятки сторонников. Его самолет приземлился в 17:28 в аэропорту Борисполь.

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Напомним, ранее Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения Украину и тут же отправился в аэропорт.

В Грузии тем временем предупредили, что, по их мнению, Саакашвили принесет вред украинской политике.