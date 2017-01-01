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Комитет Рады не рассмотрел отставку Климкина и снова соберется в четверг

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Заседание перенесли, так как сегодня присутствовало мало членов комитета.
Комитет Рады не принял решение об отставке Климкина
Комитет Рады не принял решение об отставке Климкина
facebook.com/pavloklimkin.ua

Комитет Верховной Рады по иностранным делам не рассмотрел вопрос отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина и соберется обсуждать этот вопрос завтра.

Об это заявила член комитета Светлана Залищук, передает Интерфакс-Украина.

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Она отметила, что комитет договорился попробовать собрать заседание в четверг, 29 мая, так как сегодня присутствовало только 6 членов из 11.

Кроме того, Залищук указала, что некоторые члены комитета выступали за то, чтобы исключить вопрос об отставке Климкина из повестки дня.

В первую очередь это был Виктор Иванович Вовк, который сказал, что наш комитет не имеет юрисдикции рассматривать этот вопрос. Хотя спикер Верховной Рады расписал этот вопрос на нас, - отметила Залищук.

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Также нардеп подчеркнула, что сейчас Украине нужен “полноценный министр“, чтобы “чётко продемонстрировать неизменность внешнеполитического курса, способность провести саммиты на высоком уровне“, ведь скоро состоится саммит ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что Климкин купил квартиру в Киеве за три миллиона.

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Теги: Климкин, Комитет, рада, решение, заседание, отставка, министр, МИД
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