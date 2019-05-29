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В МИД пояснили, почему лист отношений с РФ "загажен"

Комментариев: 2
Чтобы начать отношения "с чистого листа", России пришлось бы вернуть Крым, пленных, тела погибших, уйти с Донбасса и выплатить компенсации.
Кислица считает, что отношения с РФ можно начать с "чистого листа" при віполнении ряда условий
Кислица считает, что отношения с РФ можно начать с "чистого листа" при віполнении ряда условий
УНИАН

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Чтобы российско-украинские отношения начались с чистого листа, России необходимо как минимум деоккупировать Крым и выплатить Украине репарации. Об этом написал замглавы МИД Сергей Кислица в Twitter.

“С “чистого листа“ - это выйти из Крыма и Донбасса, оплатить репарацию; отпустить военнопленных, похищенных, удержанных, выплатить компенсацию“, - подчеркнул он.

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Также россиянам придется отдать тела убитых, еще раз выплатить компенсацию, и “где тогда - это чистый лист“, пишет Кислица. “Все остальное - это на “загаженном листе“, - добавил замминистра.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в налаживании “нормальных добрососедских отношений“ с Украиной, которые нужно начинать “с чистого листа“.

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Теги: Украина, РФ, отношения, МИД, Крым, Донбасс
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Комментариев (2)
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Юрий1    29.05.2019, 19:34
Оценка:  +1
Юрий1
Наверное гастарбайтеры заканчиваются. Некому работать. Все гастарбайтеры поехали в Европу.
WTF2wtf    29.05.2019, 18:57
Оценка:  +3
WTF2wtf
Все логично.
Именно такие мысли стразу возникают после услышанного лицемерного спича российской чиновницы, участвовавшей в формальном санционировании Думой путинского вторжения в Украину ...
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