В МИД пояснили, почему лист отношений с РФ "загажен"

Чтобы начать отношения "с чистого листа", России пришлось бы вернуть Крым, пленных, тела погибших, уйти с Донбасса и выплатить компенсации.

Кислица считает, что отношения с РФ можно начать с "чистого листа" при віполнении ряда условий УНИАН

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Чтобы российско-украинские отношения начались с чистого листа, России необходимо как минимум деоккупировать Крым и выплатить Украине репарации. Об этом написал замглавы МИД Сергей Кислица в Twitter.

“С “чистого листа“ - это выйти из Крыма и Донбасса, оплатить репарацию; отпустить военнопленных, похищенных, удержанных, выплатить компенсацию“, - подчеркнул он.

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З "чистого аркушу" - це вийти з Кримуі Донбасу, сплатити репарацію; відпустити військових полонених, викрадених, утриманих, сплатити компенсацію; віддати тіла вбитих, сплатити компенсацію. Десь тоді - це чистий аркуш... Все інше це на "загидженому аркуші" https://t.co/3N51gUYqj3 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 29 мая 2019 г.

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Также россиянам придется отдать тела убитых, еще раз выплатить компенсацию, и “где тогда - это чистый лист“, пишет Кислица. “Все остальное - это на “загаженном листе“, - добавил замминистра.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в налаживании “нормальных добрососедских отношений“ с Украиной, которые нужно начинать “с чистого листа“.