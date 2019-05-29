Авария на шахте: Зеленский пообщался с родственниками погибших шахтеров

Зеленский отметил, что нужно решить вопрос с обеспечением родственников умерших жильем.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 мая, приехал во Львовскую область из-за аварии на шахте “Лесная“, где погибли двое горняков.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Гарант пообщался с родственниками погибших шахтеров Михаила Турко и Михаила Павлика и выразил им свои соболезнования.

Зеленский также подчеркнул, что семьи погибших шахтеров нужно как можно скорее обеспечить жильем.

Я знаю, что нет квартиры. Нужно решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди, - заявил президент.

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Кроме того, Владимир Зеленский встретился и с работниками шахты “Лесная“, которые рассказали ему о задержке получения зарплат.

Также в сообщении говорится, что глава государства провел совещание относительно ночной ситуации на шахте.

Напомним, сегодня во Львовской области в результате обвала пород на шахте “Лесная“ погибли двое горняков. Порода обрушилась на горизонте 242 м.