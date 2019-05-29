Авария на шахте. Зеленский приехал на Львовщину

По прибытию в регион глава государства сразу отправился на шахту Лесная, где погибли два горняка.

Президент Владимир Зеленский в среду, 29 мая, приехал во Львовскую область из-за аварии на шахте Лесная, где погибли двое горняков. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента в Twitter.

"Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Сразу отправился на шахту Лесная, где погибли горняки", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на среду в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка.

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