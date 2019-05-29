Назначение Богдана не касается истца: ВСУ не откроет дело по главе АП

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о назначении главы АП по иску активистов Общественного люстрационного комитета.

Иск по Богдану не рассмотрят - он "не касается прав" истцов... УНИАН

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Верховный суд отказался открывать производство по иску о незаконности назначения Андрея Богдана главой АП. Об этом сообщила пресс-служба суда.

“Обращение в суд истец обосновал тем, что этот Указ не соответствует требованиям законодательства, в частности Закона Украины “Об очистке власти“, что нарушает публично-правовой порядок функционирования госорганов“, - напомнили в суде.

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В то же время ВСУ мотивирует отказ тем, что “право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставляется лицу, в отношении которого акт принят, либо же чьих прав, свобод и интересов он напрямую касается“.

“Поскольку истец не является участником правоотношений по назначению Богдана главой АП, такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском“, - решили судьи.

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“Судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства“, подчеркивает пресс-служба суда.

Иск против президента из-за назначения Богдана подали активисты Общественного люстрационного комитета и неизвестное частное лицо.