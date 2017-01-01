"Будет много рок-н-рола": Вакарчук едет в "Тур Змин"

Каждому, кто поедет в тур, партия оплатит проезд, питание и проживание.

Лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук анонсировал большой тур по Украине.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Друзья, приглашаю в большой #ТурЗмін, с которым мы объедем всю страну: с Запада на Восток, с Севера на Юг, - написал певец.

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Вакарчук пообещал много живого общения и рок-н-рола.

Это будет поездка, которая запомнится большинству из нас на всю жизнь. Давайте изменим нашу страну вместе!, - отметил Вакарчук.

На сайте, где может зарегистрироваться каждый желающий, указано, что проезд, проживание и питание обеспечат всем волонтерам. Говорится, что агитационный тур пройдет в более, чем 300 уголках Украины.

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Желающим предлагают такие даты тура: 06.06 - 14.06, 14.06-21.06, 24.06-03.07, 03.07-12.07, 12.07-19.07.

Ранее сообщалось, что у Вакарчука рассказали, как стать частью партии Голос. Соратник Вакарчука Роман Юрчишин рассказал, что в списке партии Голос может оказаться каждый гражданин Украины, который не связан с коррупцией, олигархическим или российским бизнесом. Соратник Вакарчука заявил, что они планируют расширять партийные списки новыми людьми, в том числе и волонтерами.