Гройсман считает, что количество депутатов ВР можно сократить

Премьер уверен, что 250 депутатов смогут принимать эффективные решения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сокращение депутатов Верховной Рады не несет угрозы.

Об это сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: НАБУ проверит подлинность диплома Гройсмана

Гройсман указал, что депутатов может быть меньше и в этом он не видит большой угрозы. Однако, премьер считает, что нужно рассматривать такой вариант с двух сторон: количества и качества.

В качестве примера Гройсман называет количество в 250 депутатов. Именно такое количество, по его мнению, сможет принимать эффективные решения.

Политик отметил, что сначала важно реформировать парламент и снять депутатскую неприкосновенность.

Читай также: Гройсман решил скрыть секреты своего похудения

Ранее мы писали о том, что Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует нардепам определиться путем голосования с заявлением об отставке премьера Владимира Гройсмана. По словам главы комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.