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Гройсман считает, что количество депутатов ВР можно сократить

Комментариев: 8
Премьер уверен, что 250 депутатов смогут принимать эффективные решения.
Гройсман считает, что количество депутатов ВР можно сократить
Гройсман считает, что количество депутатов ВР можно сократить
kmr.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сокращение депутатов Верховной Рады не несет угрозы.

Об это сообщает Интерфакс-Украина.

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Гройсман указал, что депутатов может быть меньше и в этом он не видит большой угрозы. Однако, премьер считает, что нужно рассматривать такой вариант с двух сторон: количества и качества.

В качестве примера Гройсман называет количество в 250 депутатов. Именно такое количество, по его мнению, сможет принимать эффективные решения.

Политик отметил, что сначала важно реформировать парламент и снять депутатскую неприкосновенность. 

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Ранее мы писали о том, что Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует нардепам определиться путем голосования с заявлением об отставке премьера Владимира Гройсмана. По словам главы комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

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Теги: Гройсман, депутаты, премьер-министр, количество, Верховная Рада, парламент
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Комментариев (8)
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ШтормЗайцев    29.05.2019, 20:49
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
Депутат, це не тільки і не стільки кнопконажималкін. Депутаи - це представник свого виборчого округу. Це та остання інстанція виконавчоі влади на місцях, до якоі можно звернутись в разі кризових ситуацій наприклад. Забирати це у людей не можна. Тільки ворогам вигідно безвладдя в краіні.
FPN    29.05.2019, 20:31
Оценка:  +3
FPN
ПО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ОТ РЕГИОНА И НЕ БОЛЕЕ 150 ГАВРИКОВ С ЮРИДИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ!!! НЕХЕР ТАМ ДЕЛАТЬ СПОРТЦМЕНАМ, ПЕВЦАМ И ПРОЧИМ ДАЛЁКИМ ОТ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА!!!!
ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ 3 СРЕДНИХ ПО УКРАИНЕ, А ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОДА ПРЕМИЯ В 10 СРЕДНИХ ЗАРПЛАТ!!!
FPN    29.05.2019, 20:32
Оценка:  +3
FPN
А КОЛЬ ЗАКОНЫ ПРИНЯТЫЕ НЕ ПРИВЕЛИ К РОСТУ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ, ТО И ПРЕМИЯ ИМ КУКИШ!!!!!
ШтормЗайцев    29.05.2019, 20:51
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Більшисть лохів чомусь вважає, що тільки дешевий спеціаліст працює добре. Але це зовсім не так
Sergeikiev83    29.05.2019, 20:26
Оценка:  +2
Sergeikiev83
А раньше такого не говорил ?????
Scipil    29.05.2019, 20:22
Оценка:  +2
Scipil
Сто тоже могут ..
Carelessangel    29.05.2019, 20:17
Оценка:  +2
Carelessangel
100 и потолок!
Вшивая_Вышиванка    29.05.2019, 20:08
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Сасалка, ты считаешь только до двух и то с трудом, такая работа как ваша, накуй никому ненужна, епанные клептоманы.
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