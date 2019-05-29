Зеленский сменил главу госохраны

Вместо Гелетея, написавшего рапорт на увольнение, Госохрану возглавил бывший участник АТО Алексей Оцерклевич.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Управления государственной охраны.

Об этом информирует пресс-служба президента.

Читай также: Партия "Слуга народа" объявила о наборе кандидатов в депутаты: каждый может подать заявку

Указано, что Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником УГО. Такое решение глава государства принял после того, как нынешние офицеры, ветераны, волонтеры и журналисты дали рекомендации взять именно Оцерклевича.

Новый глава УГО известен своей военной хитростью, “которая разрешила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе (Бои за Донецкий аэропорт - прим.ред.) - просто на глазах у вожака русских наемников Моторолы“.

Известно также о том, что Оцерклевич награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за мужество и высокий профессионализм.

Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич..., которые добровольно шли в войско в 2014...время повышать и возвращать к активной службе, - отметил Зеленский.

Читай также: Зеленский поделился фото президентского обеда и запустил хэштег

Президент также заявил, что новому главе УГО будет “не сладко“, ведь он планирует часто ходить и общаться с людьми.

Ранее сообщалось, что у Зеленского рассказали, что нужно сделать для начала "посадок".