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Зеленский сменил главу госохраны

Комментариев: 4
Вместо Гелетея, написавшего рапорт на увольнение, Госохрану возглавил бывший участник АТО Алексей Оцерклевич.
Госохрану возглавил бывший комбат 93-й отдельной механизированной бригады
Госохрану возглавил бывший комбат 93-й отдельной механизированной бригады
Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Управления государственной охраны.

Об этом информирует пресс-служба президента.

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Указано, что Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником УГО. Такое решение глава государства принял после того, как нынешние офицеры, ветераны, волонтеры и журналисты дали рекомендации взять именно Оцерклевича.

Новый глава УГО известен своей военной хитростью, “которая разрешила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе (Бои за Донецкий аэропорт - прим.ред.) - просто на глазах у вожака русских наемников Моторолы“.

Известно также о том, что Оцерклевич награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за мужество и высокий профессионализм. 

Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич..., которые добровольно шли в войско  в 2014...время повышать и возвращать к активной службе, - отметил Зеленский.

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Президент также заявил, что новому главе УГО будет “не сладко“, ведь он планирует часто ходить и общаться с людьми. 

Ранее сообщалось, что у Зеленского рассказали, что нужно сделать для начала "посадок".

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Владимир Зеленский
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Комментариев (4)
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ВатНик    29.05.2019, 21:07
Оценка:  0
ВатНик
Это командир ВСУ с позывным "Купол", которому Моторолла великодушно позволил проводить ротацию своих бойцов, когда те были окружены в Донецком аэропорту, военная хитрость о которой говорится в статье заключалась в том, что ведя переговоры с Моторолой - Купол, пытался завезти оружие с другой дороги
ВатНик    29.05.2019, 21:15
Оценка:  0
ВатНик
Понимаю Моторолу который разрешил "Куполу", подвозить воду и продукты его украинским военным оказавшимся в окружении в Донецком аэропорту, поступок "Купола" не одобряю, когда тот прикрываясь переговорами, направил машину с боеприпасами, в обход к окруженным. "Слово офицера"? - "Не слышал"
Alexsy    29.05.2019, 20:54
Оценка:  0
Alexsy
Петю за решотку 10159%!
Boxerogos    29.05.2019, 20:25
Оценка:  -1
Boxerogos
Правильное решение!Ведь ведь вЯликому поХлаводцу Гелетею нужно готовиться к параду в Севастополе,а затем в Москве!)))))))))))))))))
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