На парламентских выборах "партия мэров" может показать результат выше 5%, – политолог

Денис Гороховский предположил, что часть действующих нардепов в скором времени заявит о желании присоединиться к новой политсиле.

“Партия мэров“ во главе с харьковским городским главой Геннадием Кернесом и одесским городским главой Геннадием Трухановым может претендовать на парламентских выборах не только на необходимые для прохода в Раду 5% голосов, но и на более высокий результат. Об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт, блоггер Денис Гороховский.

“Лично мне кажется, что о серьезности партии можно судить по двум критериям – политический вес и опыт ее лидеров и реальная электоральная база на момент создания. Потому что все истории про то, что мы вот сейчас создадимся, а потом нас начнут любить – это в пользу бедных. Собственно, к чему я? Кернес, Труханов и еще ряд сотоварищей решили создать свою политическую партию и самостоятельно пойти на выборы в Раду. Такая себе партия мэров. Концепция партийная тоже проста и понятна: децентрализация, уменьшение влияния Киева на процессы в регионах и выбивание денег с бюджета на нужды городов“, – считает Гороховский.

Он также предположил, что часть действующих нардепов в скором времени заявит о желании присоединиться к новой политсиле.

“Личный рейтинг того же Кернеса выше, чем рейтинги некоторых партий, которые сидят сегодня в Раде и только Харьков может дать голосов больше, чем другие собирают со всей Украины. Аналогичная ситуация с мэрами Одессы и Ужгорода, которые уже в партии. В общем, смею предположить, что в следующем созыве Рады мы-таки увидим этих товарищей“, – отметил эксперт.