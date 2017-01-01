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Зеленский назначил начальника Службы безопасности президента

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Максим Донец стал заместителем начальника Управления государственной охраны, сообщает пресс-служба президента.
Владимир Зеленский произвел назначения в УГО
Владимир Зеленский произвел назначения в УГО
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Максима Донца начальником Службы безопасности президента Управления государственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 29 мая.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", – говорится в указе №337/2019.

Ранее Зеленский сменил начальника Управления государственной охраны. Вместе Валерия Гелетея эту должность занял подполковник ВСУ Алексей Оцерклевич.

Накануне президент Украины назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО.

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Теги: президент, безопасность, назначение, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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