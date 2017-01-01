Зеленский назначил начальника Службы безопасности президента

Максим Донец стал заместителем начальника Управления государственной охраны, сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Максима Донца начальником Службы безопасности президента Управления государственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 29 мая.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", – говорится в указе №337/2019.

Ранее Зеленский сменил начальника Управления государственной охраны. Вместе Валерия Гелетея эту должность занял подполковник ВСУ Алексей Оцерклевич.

Накануне президент Украины назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet