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Зеленский созывает СНБО обсудить угольную отрасль

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Президент сегодня посетил шахту на Львовщине, где из-за аварии погибло два горняка, и пообщался с рабочими.
Зеленский хочет обсудить на СНБО проблемы в угольной отрасли
Зеленский хочет обсудить на СНБО проблемы в угольной отрасли
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли. Об этом он сообщил во время брифинга во Львовской области в среду, 29 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сказал Зеленский после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. "Уже принято решение выделить по 100 тыс. гривен", - сообщил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Напомним, в ночь на среду в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка.

В городе Червоноград объявили траур. 

 

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Теги: Львовская область, СНБО, шахтеры, шахта, горняки, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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