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В Украину возвращаются еще девять моряков с задержанного в Египте танкера

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В МИД работают над тем, чтобы получить ответы во всех делах украинских моряков, которые были задержаны за рубежом.
Танкер Sea Shark был задержан в Египте в декабре 2018 года
Танкер Sea Shark был задержан в Египте в декабре 2018 года
Василий Кирилич / Twitter

В Украину из Египта вылетают еще девять украинских моряков с судна Sea Shark, которые были задержаны в этой стране. Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter в среду, 29 мая.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные, девять украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая", – написал Кирилич.

Также он заявил, что в МИД работают над тем, чтобы получить ответы во всех делах украинских моряков, которые были задержаны за рубежом.

Накануне стало известо, что в Украину вернулись пять моряков с задержанного в Египте танкера. Их оформили отдельным коридором пограничники Одесского отряда в пункте пропуска Одесса-авиа. Моряки прибыли рейсом из Стамбула. Первая группа моряков вернулсь в Украину еще 27 мая.

Также сообщалось, что 20 мая в Египте военные освободили первых 10 членов экипажа танкера Sea Shark, арестованного якобы за незаконный заход в территориальные воды страны.

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Теги: Украина, МИД Украины, Египет, моряки, МИД, задержание, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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