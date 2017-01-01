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Кононенко вышел из партии Порошенко

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Народный депутат Игорь Кононенко вышел из партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность.
Нардеп Игорь Кононенко
Нардеп Игорь Кононенко
Ігор Кононенко / Facebook

Соратник бывшего президента Петра Порошенко и заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Игорь Кононенко не намерен идти на парламентские выборы по спискам партии Европейская солидарность. Об этом народный депутат сообщил на своей странице в Facebook вечером 29 мая.
 
По словам Кононенко, он хочет дать дорогу "новым" и "незапятнанным" политикам.
 
"Я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне", – написал он.
 
Кононенко также покидает партийные должности в Европейской солидарности.
 
"Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности – это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать", – отметил он.


 
Напомним, ранее нардеп Александр Грановский заявил, что вышел из партии Порошенко. Кроме того, вышли из БПП нардепы Сергей Каплин, Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

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Теги: Блок Петра Порошенко, Парламентские выборы 2019, Игорь Кононенко
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Источник: korrespondent.net

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