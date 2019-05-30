Сутки в ООС: боевики 19 раз нарушили "тишину"

Под обстрел попали Пески, Авдеевка, Марьинка, Гнутово и Талаковка. Потерь и раненых среди военных нет.

В районе проведения операции Объединенных сил 29 мая сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Противник использовал тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями: боевые машины пехоты, противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

возле села Водяное;

четыре раза вблизи населенного пункта Пески;

трижды в районе города Авдеевка;

вблизи населенного пункта Чермалык;

у Марьинки;

дважды в районе населенного пункта Новотроицкое;

возле Новоселовки Второй, Гнутового и Талаковки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

вблизи населенного пункта Орехово;

возле Золотого;Новолуганска, Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелы со стороны сепаратистов не зафиксированы.

Напомним, в Луганской области обнаружено тело пропавшего сапера. В районе Попасной обнаружено тело бойца Вооруженных сил Украины, погибшего 27 мая в бою с сепаратистами.