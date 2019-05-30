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Сутки в ООС: боевики 19 раз нарушили "тишину"

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Под обстрел попали Пески, Авдеевка, Марьинка, Гнутово и Талаковка. Потерь и раненых среди военных нет.
Украинские военные на Донбассе (архивное фото)
Украинские военные на Донбассе (архивное фото)
Ministry of Defense of Ukraine/Flickr

В районе проведения операции Объединенных сил 29 мая сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Противник использовал тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями: боевые машины пехоты, противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • возле села Водяное;
  • четыре раза вблизи населенного пункта Пески;
  • трижды в районе города Авдеевка;
  • вблизи населенного пункта Чермалык;
  • у Марьинки;
  • дважды в районе населенного пункта Новотроицкое;
  • возле Новоселовки Второй, Гнутового и Талаковки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

  • вблизи населенного пункта Орехово;
  • возле Золотого;Новолуганска, Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелы со стороны сепаратистов не зафиксированы.

Напомним, в Луганской области обнаружено тело пропавшего сапера. В районе Попасной обнаружено тело бойца Вооруженных сил Украины, погибшего 27 мая в бою с сепаратистами.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, ВСУ, новости Донбасса, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Комментариев (2)
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Колорад    30.05.2019, 08:37
Оценка:  -3
Колорад
Сепаратисти - це громадяни України. Проти кого воює ВСУ?
BROKER666    30.05.2019, 08:52
Оценка:  +1
BROKER666
против кого воевали колорады в чечне в 90х? или у ордынской нечисти двойные понятия?
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