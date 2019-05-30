Сутки в ООС: боевики 19 раз нарушили "тишину"
В районе проведения операции Объединенных сил 29 мая сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Читай также: На Донбассе за день восемь обстрелов
Противник использовал тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями: боевые машины пехоты, противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- возле села Водяное;
- четыре раза вблизи населенного пункта Пески;
- трижды в районе города Авдеевка;
- вблизи населенного пункта Чермалык;
- у Марьинки;
- дважды в районе населенного пункта Новотроицкое;
- возле Новоселовки Второй, Гнутового и Талаковки.
Читай также: Из-за пленения восьми военных накажут командование ОМБР
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:
- вблизи населенного пункта Орехово;
- возле Золотого;Новолуганска, Станицы Луганской.
С начала текущих суток обстрелы со стороны сепаратистов не зафиксированы.
Напомним, в Луганской области обнаружено тело пропавшего сапера. В районе Попасной обнаружено тело бойца Вооруженных сил Украины, погибшего 27 мая в бою с сепаратистами.