Сутки в ООС: сепаратисты 19 раз нарушили "тишину"

Под обстрел попали Пески, Авдеевка, Марьинка, Гнутово и Талаковка. Потерь и раненых среди военных нет.

В районе проведения операции Объединенных сил 29 мая сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Водяное, четыре раза вблизи населенного пункта Пески, трижды в районе города Авдеевка, вблизи населенного пункта Чермалык, у Марьинки, дважды в районе населенного пункта Новотроицкое, возле Новоселовки Второй, Гнутового и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Орехово, возле Золотого, Новолуганска, Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелы со стороны сепаратистов не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что в Луганской области обнаружено тело пропавшего сапера. В районе Попасной обнаружено тело бойца Вооруженных сил Украины, погибшего 27 мая в бою с сепаратистами.

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