Саакашвили о случайной встречи с Порошенко: Думали, я его покусаю

Экс-губернатор Одесской области рассказал о том, как он в Брюсселе лицом к лицу столкнулся с Петром Порошенко.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили, которого в период президентства Петра Порошенко лишили гражданства и выдворили из Украины, случайно встретился с ним в ЕС на съезде Европейской народной партии. Об этом Саакашвили рассказал в эфире телеканала НАШ.

"Очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр ... А я просто прошел", - сказал экс-президент Грузии.

Не уточняется, когда именно это произошло, вероятно, на 25-м съезде Европейской народной партии в ноябре.

Саакашвили заявил, что у него есть "личная причина быть на него злым, но нет личной обиды", и добавил, что ему неинтересна месть Порошенко.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины, который лишился его из-за указа экс-президента Украины Петра Порошенко в июле 2017 года. Позже в Администрации президента раскрыли причину возврата гражданства Саакашвили.

Также стало известно, что партия Саакашвили пойдет на выборы Верховной Рады 21 июля.

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