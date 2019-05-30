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Саакашвили о случайной встречи с Порошенко: Думали, я его покусаю

Комментариев: 3
Экс-губернатор Одесской области рассказал о том, как он в Брюсселе лицом к лицу столкнулся с Петром Порошенко.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили, которого в период президентства Петра Порошенко лишили гражданства и выдворили из Украины, случайно встретился с ним в ЕС на съезде Европейской народной партии. Об этом Саакашвили рассказал в эфире телеканала НАШ.

"Очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр ... А я просто прошел", - сказал экс-президент Грузии.

Не уточняется, когда именно это произошло, вероятно, на 25-м съезде Европейской народной партии в ноябре.

Саакашвили заявил, что у него есть "личная причина быть на него злым, но нет личной обиды", и добавил, что ему неинтересна месть Порошенко.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины, который лишился его из-за указа экс-президента Украины Петра Порошенко в июле 2017 года. Позже в Администрации президента раскрыли причину возврата гражданства Саакашвили.

Также стало известно, что партия Саакашвили пойдет на выборы Верховной Рады 21 июля.

 

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Теги: Саакашвили, встреча, Порошенко, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ruspidor    30.05.2019, 09:29
Оценка:  0
Ruspidor
А я-то думаю что это гарант бывший с опухшей мордой в конце прошлого года ходил. А это Михо потроху с ноги по eбaлу заехал, за воровство да кумовство...
Letohradek    30.05.2019, 09:14
Оценка:  -1
Letohradek
"... Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо."
- Здоровье дороже амбиций
Ruspidor    30.05.2019, 09:29
Оценка:  0
Ruspidor
Eбаное потрохоботское гaвно, где конкретные назначения Зе из команды пиздюковича, мразь! Ты так и не ответил, пиздaбол! Что, рот xyeм занят?!

Что, слился пидapoк, ни одной фамилии, ни одной должности на которую Зе кого-то назначил так и не назвал, пиздaбол!
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