Крушение Ми-8: Зеленский раздал поручения

Президент поручил главе Генштаба взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Об этом он сообщил в Twitter.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он.

Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 30 мая 2019 г.

В ГСЧС Украины уточнили, что после падения военный вертолет Ми-8 загорелся.

"29 мая в 23:50 вблизи села Сестрятин Радивиловского района произошло падение вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали", - сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате падения вертолета погибли четыре человек. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет.

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