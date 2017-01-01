Крушение Ми-8: Зеленский раздал поручения
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Об этом он сообщил в Twitter.
"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он.
Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 30 мая 2019 г.
В ГСЧС Украины уточнили, что после падения военный вертолет Ми-8 загорелся.
"29 мая в 23:50 вблизи села Сестрятин Радивиловского района произошло падение вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали", - сообщили спасатели.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате падения вертолета погибли четыре человек. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет.
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