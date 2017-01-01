Итоги 29 мая: трагедия на шахте и триумфальное возвращение Саакашвили

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Михаил Саакашвили возвратился в Украину; на шахте во Львовской области случилась авария; в Раде зарегистрировали законопроект об импичменте: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте главы государства. Об этом заявил представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал во время предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре по устранению поста президента Украины – “импичмент“, – сказал Стефанчук.

Епифаний объявил документы Филарета от имени УПЦ КП недействительными

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) объявил документы, издаваемые Филаретом (Денисенко) от имени Киевского патриархата и “вносящие смуту среди клира города Киева“, недействительными.

Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, является недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), - сказано в указе Епифания.

Саакашвили приземлился в Борисполе, его встретили караваями

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Свое возвращение он подтвердил прямой трансляцией из аэропорта. Политика с песнями, гимном и “хлебом-солью“ встретили десятки сторонников. Его самолет приземлился в 17:28 в аэропорту Борисполь.

Под Львовом на шахте произошел обвал: есть жертвы

Во Львовской области в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков.

Порода обрушилась на горизонте 242 м — под завалами оказались двое рабочих.

Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке — 21 горняк). После аварии шахта работает в штатном режиме.

Зеленский провел новые кадровые назначения

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Максима Донца начальником Службы безопасности президента Управления государственной охраны.