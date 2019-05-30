Парламент рассмотрит отставку Гройсмана: премьер уже приехал в Раду

Сегодня нардепы должны решить вопрос об отставке премьер-министра.

Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сказано в повестке дня, обнародованной на сайте парламента.

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Гройсман подал заявление об отставке 22 мая. Стоит заметить, что отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. В таком случае Верховная Рада должна сформировать новое правительство. Пока этого не случиться, правительство, отставку которого приняли, исполняет свои функции.

Вопрос об отставке премьер-министра Гройсмана рассмотрят 14 по списку.

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Владимир Гройсман также приехал в Верховную Раду на заседание парламентской фракции “Блок Петра Порошенко”. Об этом передает Укринформ. Премьер вошел в зал заседаний довольно быстро. С журналистами не общался.

Напомним, комитет передал в руки депутатов отставку Гройсмана. Кабмин продолжит исполнять обязанности до создания нового правительства, что бы не решила Рада.