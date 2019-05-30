"А что это даст?" - БПП не даст голосов за отставку Кабмина

Фракция решила не голосовать за отставку премьера и правительства, так как это "всего лишь пиар".

БПП не будет голосовать за увольнение Гройсмана Facebook Кабмина

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Фракция БПП на своем заседании рассмотрела вопрос о позиции относительно отставки премьера Владимира Гройсмана. БПП не собирается голосовать за отставку Гройсмана, сообщает со ссылкой на источник во фракции УНН.

“А что это даст? По факту мы получим то же правительство, просто с приставкой в.и.о. (временно исполняющие обязанности), на наш взгляд, это алогично“, - говорит источник.

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“Нового правительства не будет, сформировать его нет возможности, поскольку нет коалиции. Все уже заняты избирательным процессом“, - пояснил он.

“А просто поддерживать популизм и предвыборный пиар мы не видим смысла“, - добавили во фракции. Решение было принято почти единогласно.

Эту информацию подтвердил официально нардеп от БПП Вадим Денисенко, передает Цензор.нет.

Он подчеркнул, что нельзя оставлять Украину без правительства в условиях, когда Верховная Рада распущена и объявлены внеочередные выборы, отсутствует коалиция и идут разговоры о дефолте. Все это может привести к полному хаосу, считают в БПП.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Раду прибыл премьер Владимир Гройсман, так как сегодня парламент должен рассмотреть вопрос его отставки и отставки Кабмина.