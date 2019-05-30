Под Днепром толпа школьниц избила учениц другой школы

Конфликт девочек перешел в массовую драку.

В городе Камянское Днепропетровской области случилась массовая драка школьниц. Конфликт произошел между ученицами школы №35 и №7. Об этом сообщает портал 5692.com.ua.

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По предварительной информации, приблизительно десять учениц школы №35 жестоко избили двух учениц девятого класса школы №7. Потерпевшие девочки попали в больницу. Их состояние оценивают как стабильное.

Известно, что родители обратились в полицию с заявлением об избиении детей. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК Украины. Продолжается следствие.

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На данный момент неизвестно по какой причине школьницы затеяли массовую драку.

Напомним, в Сумах шестиклассница порезала руку лезвием из-за игры в телефоне. В Сумах ученица 6-го класса под влиянием игры порезала себе руку - нанесла лезвием надпись. Девочка увлекалась мобильными играми в октябре 2018 года.