Под Днепром толпа школьниц избила учениц другой школы
В городе Камянское Днепропетровской области случилась массовая драка школьниц. Конфликт произошел между ученицами школы №35 и №7. Об этом сообщает портал 5692.com.ua.
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По предварительной информации, приблизительно десять учениц школы №35 жестоко избили двух учениц девятого класса школы №7. Потерпевшие девочки попали в больницу. Их состояние оценивают как стабильное.
Известно, что родители обратились в полицию с заявлением об избиении детей. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК Украины. Продолжается следствие.
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На данный момент неизвестно по какой причине школьницы затеяли массовую драку.
Напомним, в Сумах шестиклассница порезала руку лезвием из-за игры в телефоне. В Сумах ученица 6-го класса под влиянием игры порезала себе руку - нанесла лезвием надпись. Девочка увлекалась мобильными играми в октябре 2018 года.
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