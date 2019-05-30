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Под Днепром толпа школьниц избила учениц другой школы

Комментариев: 9
Конфликт девочек перешел в массовую драку.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В городе Камянское Днепропетровской области случилась массовая драка школьниц. Конфликт произошел между ученицами школы №35 и №7. Об этом сообщает портал 5692.com.ua.

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По предварительной информации, приблизительно десять учениц школы №35 жестоко избили двух учениц девятого класса школы №7. Потерпевшие девочки попали в больницу. Их состояние оценивают как стабильное.

Известно, что родители обратились в полицию с заявлением об избиении детей. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК Украины. Продолжается следствие.

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На данный момент неизвестно по какой причине школьницы затеяли массовую драку.

Напомним, в Сумах шестиклассница порезала руку лезвием из-за игры в телефоне. В Сумах ученица 6-го класса под влиянием игры порезала себе руку - нанесла лезвием надпись. Девочка увлекалась мобильными играми в октябре 2018 года.

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Теги: драка, школьницы, полиция, расследование
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Комментариев (9)
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Коляка    30.05.2019, 10:57
Оценка:  0
Коляка
Брокер, снимай кастрюлю уже))... все и так всё видят... стране - Zhопа! А во всём виноваты упоротые нацики!
Коляка    30.05.2019, 10:51
Оценка:  0
Коляка
Пока кастрюлеголовые не захватили власть маразма в этой стране было меньше и воспитания больше!
ira0957    30.05.2019, 10:46
Оценка:  0
ira0957
по сравнению с 2014 уровень преступности возрос в 100 (сто) раз
BROKER666    30.05.2019, 10:52
Оценка:  -1
BROKER666
киселёв нашептал?
Миротворение    30.05.2019, 10:38
Оценка:  0
Миротворение
Как патриотично,10 на двоих.Чисто по-украински.Справедливо и честно.
Николай510    30.05.2019, 10:35
Оценка:  +2
Николай510
Причина очевидна и единственная - моральное разложение в семье и в голове подростков, считающих своими ценностями лишь секс, алкоголь и наркотики, а также соответствующий выпендрёж пустоголового существа, живущего инстинктами паразитизма!
ira0957    30.05.2019, 10:36
Оценка:  +1
ira0957
поправка: не в семе, а в обществе
ВосставшийИзБана    30.05.2019, 10:42
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Семья - ячейка общества. Общество состоит из семей. Общество не может разлагаться без разложения семьи. Где семья крепкая, там крепкое и общество.
ira0957    30.05.2019, 10:46
Оценка:  0
ira0957
ВосставшийИзБана не умничай
в разложившемся обществе семье одной не справиться
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