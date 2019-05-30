У Зеленского ответили, когда возьмутся за коррупционеров

Представитель президента заявил, что обещание покончить с коррупцией является актуальным.

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Борьба с коррупцией была одним из главных приоритетов Зеленского во время предвыборной кампании. Между тем, пока сажать коррупционеров команда президента не будет. Об этом сообщил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает znaj.ua.

Он заявил, что для эффективности борьбы с коррупцией сначала нужно перезапустить деятельность судебных и правоохранительных органов.

Но для того, чтобы сажать, нужна процедура, которая определяется Уголовным процессуальным кодексом. И в пределах своих полномочий президент будет делать все, чтобы действующие органы, на которые у нас пока нет влияния, работали в пределах своих полномочий, - резюмировал Стефанчук.

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Напомним, Зеленский назначил начальника Службы безопасности президента. Максим Донец стал заместителем начальника Управления государственной охраны, сообщает пресс-служба президента.