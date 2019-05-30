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У Зеленского ответили, когда возьмутся за коррупционеров

Комментариев: 10
Представитель президента заявил, что обещание покончить с коррупцией является актуальным.
Зеленский рассказал о планах в борьбе с коррупцией
Зеленский рассказал о планах в борьбе с коррупцией
EPA/UPG

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Борьба с коррупцией была одним из главных приоритетов Зеленского во время предвыборной кампании. Между тем, пока сажать коррупционеров команда президента не будет. Об этом сообщил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает znaj.ua.

Он заявил, что для эффективности борьбы с коррупцией сначала нужно перезапустить деятельность судебных и правоохранительных органов.

Но для того, чтобы сажать, нужна процедура, которая определяется Уголовным процессуальным кодексом. И в пределах своих полномочий президент будет делать все, чтобы действующие органы, на которые у нас пока нет влияния, работали в пределах своих полномочий, - резюмировал Стефанчук.

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Напомним, Зеленский назначил начальника Службы безопасности президента. Максим Донец стал заместителем начальника Управления государственной охраны, сообщает пресс-служба президента.

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Теги: Стефанчук, Зеленский, коррупция, приоритеты
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Комментариев (10)
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Woodbrother    30.05.2019, 12:22
Оценка:  0
Woodbrother
Так нет больше никакой коррупции. До 21 апреля коррупция была просто ужасающей. Каждый час на ТВ про нее говорили несколько сотен тысяч раз. А после 21 апреля коррупции нет совсем. Ни одного сообщения ни в одном СМИ. Т.е.коррупция просто закончилась, когда лохов развели так как надо
FPN    30.05.2019, 12:14
Оценка:  -2
FPN
ТАК ПЕРЕЗАПУСКАЙ!!!!!
kin78    30.05.2019, 12:11
Оценка:  0
kin78
Кафе нужно открыть. Назвать "У Зеленского". И чтобы там работали только те, кто имел опыт работы на Коломойского.
Афганец    30.05.2019, 11:41
Оценка:  -2
Афганец
пока сажать коррупционеров команда президента не будет.

Почему? И что значит "пока"?
РухНС    30.05.2019, 12:14
Оценка:  -2
РухНС
а кто будет сажать? Луцик и пороховские судьи? пока не переизберётся рада а затем и генпрокурор и все остальные, ничего не будет
FPN    30.05.2019, 12:15
Оценка:  -2
FPN
ПОКА У РУЛЯ!
dron29    30.05.2019, 11:20
Оценка:  +2
dron29
Представитель президента заявил, что обещание покончить с коррупцией является - обещанием и не более))
Коляка    30.05.2019, 11:15
Оценка:  +2
Коляка
Ну тут короче всё понятно! Своих не сажают.....
РухНС    30.05.2019, 12:15
Оценка:  -2
РухНС
своих это кого? когда это порох с командой стал своим?))))
Ruspidor    30.05.2019, 11:05
Оценка:  +3
Ruspidor
Волкер обсудил с Трампом встречу двух президентов! Как же так, потрох, ты же разгоняешь по сети, что Трамп не желает иметь дел с Зе потому, что он не педя!? WTF?!
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