Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ракетне оружие в Украине: Секретарь СНБО сделал важное заявление

Комментариев: 1
Развитие ракетных программ останется в приоритете.
Ранее ракетный комплекс РК-360МЦ “Нептун“ прошел огневые испытания
Ранее ракетный комплекс РК-360МЦ “Нептун“ прошел огневые испытания
скрин видео

Читай также: В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Украина при новом президенте Владимире Зеленском не собирается отказываться от развития ракетных программ.

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает Апостроф.

По его словам, за последние годы Украина достигла прогресса в этой сфере.

Читай также: В Украине построят катер для ракет Нептун

“Развитие ракетных программ по созданию комплексов “Нептун“ и “Ольха“ это один из наших главных приоритетов. Это сфера в которой мы достигли прогресса, поэтому конечно будет продолжение“, - сказал Данилюк.

Как известно, ракетный комплекс РК-360МЦ “Нептун“ прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области.

Как сообщалось 28 мая, новоназначенный секретарь совета Александр Данилюк намерен преобразовать СНБО в аналитический центр и стратегическую площадку. 

Поделись:
Теги: СНБО, Данилюк, ракеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Коляка    30.05.2019, 10:58
Оценка:  -2
Коляка
Прогресса этой стране не достигнуть уже никогда, пока есть упоротые
Коляка    30.05.2019, 10:59
Оценка:  -2
Коляка
нацики
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь