Ракетне оружие в Украине: Секретарь СНБО сделал важное заявление

Развитие ракетных программ останется в приоритете.

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Украина при новом президенте Владимире Зеленском не собирается отказываться от развития ракетных программ.

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает Апостроф.

По его словам, за последние годы Украина достигла прогресса в этой сфере.

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“Развитие ракетных программ по созданию комплексов “Нептун“ и “Ольха“ это один из наших главных приоритетов. Это сфера в которой мы достигли прогресса, поэтому конечно будет продолжение“, - сказал Данилюк.

Как известно, ракетный комплекс РК-360МЦ “Нептун“ прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области.

Как сообщалось 28 мая, новоназначенный секретарь совета Александр Данилюк намерен преобразовать СНБО в аналитический центр и стратегическую площадку.