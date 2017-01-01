ОБСЕ отправит на выборы Рады не меньше наблюдателей, чем в апреле

Формат миссии не будет меняться и повторится по примеру президентской кампании.

Наблюдателей от ОБСЕ будет не меньше, чем на выборах президента EPA/UPG

Читай также: Партия “Слуга народа“ объявила о наборе кандидатов в депутаты: каждый может подать заявку

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ уже получило от украинских властей приглашение на досрочные выборы в ВР Украины. Об этом пишет УНН.

Организация планирует отправить столько же наблюдателей, как и на выборы президента, сказала пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андрушс.

Читай также: “Будет много рок-н-рола“: Вакарчук едет в агитационный “Тур Змин“

“БДИПЧ уже получило приглашение от украинских властей и, безусловно, будет наблюдать за досрочными парламентскими выборами“, - говорит она.

“Поскольку это происходит вскоре после президентских выборов, дополнительная оценка не будет проводиться, и формат предстоящей наблюдательной миссии будет таким же, как и предыдущей“, - сказала Андрушс.

Читай также: Кононенко вышел из партии Порошенко

“БДИПЧ запросило 100 долгосрочных наблюдателей и 750 краткосрочных наблюдателей, но окончательное число зависит от того, как много решит отправить каждая страна“, - добавила она.

Напомним, ранее в БПП отказались голосовать за отставку Кабмина, назвав подобные инициативы предвыборным пиаром.