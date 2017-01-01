Зеркаль заявила, что переговоры по Донбассу начнутся осенью
Четырехсторонние переговоры в “нормандском формате“, где примет участие Украина, Германия, Франция и Россия для обсуждения ситуации на Донбассе могут состоятся не раньше осени.
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Радио НВ.
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Зеркаль отметила, что в данный момент отсутствует действенное правительство и действующий парламент. Все это вызывает сомнения, что решения по Донбассу можно выполнить и реализовать.
Логично, что это будет не раньше осени, когда будет действительно сформировано правительство и будет работать парламент, и когда все институты сбалансируются и начнут нормально функционировать , - сказала она.
Ранее сообщалось, что глава политсовета “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Виктор Медведчук говорит, что за пять дней можно вернуть домой около 80 наших ребят, обменять всех установленных на всех установленных.