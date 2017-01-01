Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии

Украинский президент поздравил с победой своего латвийского коллегу.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с избранием своего латвийского коллегу Эгилса Левитса. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

Поздравляю Эгилса Левитса с избранием Президентом Латвийской Республики. Желаю успехов Вам и дружественному латвийскому народу! Высоко ценю поддержку, которую оказывает Латвия в реформировании Украины и противодействия российской агрессии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - написал украинский гарант.

Вітаю Егілса Левітса з обранням Президентом Латвійської Республіки. Бажаю успіхів Вам та дружньому латвійському народові! Високо ціную підтримку, яку надає Латвія у реформуванні України та протидії російській агресії. Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю. #Latvia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 травня 2019 р.

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К слову, сегодня латвийский парламент избрал нового президента страны. Кандидат от правящей коалиции Эгилс Левитс, который заручился поддержкой 61 депутата, принимал прямое участие в провозглашении независимости страны.

Напомним, в Латвии выбрали нового президента. Ранее действующий президент Раймонд Вейонис объявил, что не будет повторно баллотироваться на эту должность.