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Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии

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Украинский президент поздравил с победой своего латвийского коллегу.
Эгилс Левитс - новый президент Латвии
Эгилс Левитс - новый президент Латвии
EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с избранием своего латвийского коллегу Эгилса Левитса. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

Поздравляю Эгилса Левитса с избранием Президентом Латвийской Республики. Желаю успехов Вам и дружественному латвийскому народу! Высоко ценю поддержку, которую оказывает Латвия в реформировании Украины и противодействия российской агрессии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - написал украинский гарант.

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К слову, сегодня латвийский парламент избрал нового президента страны. Кандидат от правящей коалиции Эгилс Левитс, который заручился поддержкой 61 депутата, принимал прямое участие в провозглашении независимости страны.

Напомним, в Латвии выбрали нового президента. Ранее действующий президент Раймонд Вейонис объявил, что не будет повторно баллотироваться на эту должность.

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Теги: Зеленский, Эгилс Левитс, президент, поздравление
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