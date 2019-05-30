Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шуфрич сообщил, что, по данным Медведчука, возможен скорый обмен пленными

Комментариев: 3
Медведчук сказал, что за пять дней можно вернуть домой около 80 наших ребят.
За 5 дней можно вернуть около 80 украинцев
За 5 дней можно вернуть около 80 украинцев
EPA/UPG

Читай также: Названы имена попавших в плен восьми военных

Глава политсовета “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Виктор Медведчук говорит, что за пять дней можно вернуть домой около 80 наших ребят, обменять всех установленных на всех установленных.

Об этом в кулуарах ВР сказал народный депутат, представитель “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Нестор Шуфрич, передает 112 Украина.

“Наши ребята, военнослужащие, находятся сегодня не дома, они находятся сегодня в “ЛНР“, “ДНР“ – их надо возвращать домой. За 7 дней, я ответственно вам заявляю, буквально вчера с Виктором Медведчуком говорил на эту тему, он даже сказал за 5 дней, можно вернуть около 80 наших ребят, обменять всех установленных на всех установленных“, - сказал Шуфрич.

Читай также: “ВОВ и православная вера“: Медведчук не хочет представлять Зе в Минске

Как сообщалось 20 мая, представители “ЛДНР“ готовы к обмену пленных, но ждут конкретных действий от Зеленского.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан объявил, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией. 

Поделись:
Теги: плен, ЛДНР, обмен пленными, Междведчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
П    30.05.2019, 11:57
Оценка:  +7
П
Пленные для Медведчука это единственный предмет торга. В этой "торговле" Медведчук выступает менеджером по продаже от Путинского ЗАО "Россия".
vicinq    30.05.2019, 11:39
Оценка:  +6
vicinq
кремлевские вафлы перед выборами рекламную залипуху лепят мол мы герои освободили ..а что вам предателям и халуям масковским мешало пять лет пленных воинов защитников Украины от вас и ваших хозяев освобождать ?
Людмил_А    30.05.2019, 11:49
Оценка:  -7
Людмил_А
При холуях московских жили в мире и в разы лучше чем при холуях пиндосских.
Чего твой Порошенко не освобождает пленных, которых послал на бойню?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь