Шуфрич сообщил, что, по данным Медведчука, возможен скорый обмен пленными

Медведчук сказал, что за пять дней можно вернуть домой около 80 наших ребят.

За 5 дней можно вернуть около 80 украинцев EPA/UPG

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Глава политсовета “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Виктор Медведчук говорит, что за пять дней можно вернуть домой около 80 наших ребят, обменять всех установленных на всех установленных.

Об этом в кулуарах ВР сказал народный депутат, представитель “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Нестор Шуфрич, передает 112 Украина.

“Наши ребята, военнослужащие, находятся сегодня не дома, они находятся сегодня в “ЛНР“, “ДНР“ – их надо возвращать домой. За 7 дней, я ответственно вам заявляю, буквально вчера с Виктором Медведчуком говорил на эту тему, он даже сказал за 5 дней, можно вернуть около 80 наших ребят, обменять всех установленных на всех установленных“, - сказал Шуфрич.

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Как сообщалось 20 мая, представители “ЛДНР“ готовы к обмену пленных, но ждут конкретных действий от Зеленского.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан объявил, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией.