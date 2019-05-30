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Рабинович: Переговоры с МВФ – прямой путь к убийству экономики нашей страны

Комментариев: 4
Рабинович: Переговоры с МВФ – прямой путь к убийству экономики нашей страны

Переговоры с Международным валютным фондом – прямой путь к убийству экономики Украины. Об этом заявил народный депутат, глава политической партии “Оппозиционная платформа – За життя“ Вадим Рабинович в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович“ на телеканале “112 Украина“.

“Переговоры с МВФ – это прямой путь к убийству экономики нашей страны. Давайте проанализируем. У нас единственный прорыв в экономике – это то, что мы нарастили экспорт курятины в Саудовскую Аравию. А тем временем поставки металлургической промышленности сократили на 7,5%, химической – на 18%. Это катастрофа. Ведь эти сферы должны быть локомотивами, которые вытолкнут нас из экономической пропасти“, – считает парламентарий.

По его словам, катастрофическая экономическая политика правительства бросила нашу страну в пропасть. 

“Нас все больше затягивает это шароварное хозяйство, где из всех достижений у нас только вышиванка, которую к праздникам “выкладывают“ из автомобилей. И это все, чем власть может гордиться. Больше никаких успехов нет. Это катастрофа!“ – возмутился народный депутат.

Политик уверен, что власть должна срочно отказываться от губительного сотрудничества с МВФ. 

“Я уже пять лет говорю, что Украина должна прекратить сотрудничество с МВФ. Фонд для нас, как финансовый доктор. Он должен лечить финансовую систему. Но в результате сотрудничества с МВФ у нас полностью убита экономика и мы в безнадежной долговой яме. Значит, доктор – шарлатан. И нужно от его услуг отказываться“, – заключил Вадим Рабинович.

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Комментариев (4)
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Boxerogos    30.05.2019, 12:26
Оценка:  0
Boxerogos
Всё правильно сказал!Сейчас очень модно надеть вышиванку,покукарекать про дядю Славу с Украины,а затем,назвав себя патриотом,воровать изо всех сил...А когда"запахнет жареным",тут же заверещать что это политическая расправа и угроза нацбезопасности Украины!Педя знает как это делается...
Woodbrother    30.05.2019, 12:19
Оценка:  +1
Woodbrother
Сколько еще вор рецедивист рабинович будет врать людям в СМИ ?
Lyonya-Space    30.05.2019, 12:16
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Когда уже угомонят этого "Жёлудя"?
foster12    30.05.2019, 11:39
Оценка:  +5
foster12
Заткните эту тварь....
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