"Президент пока не волнуется": МИД готовит тезисы для Зеленского в Брюссель
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Во время первого зарубежного визита Владимира Зеленского в Брюссель Европа попытается понять его планы, и как он видит дальнейшую евроинтеграцию Украины. Об этом заявила в эфире “5 канала“ замглавы МИД Елена Зеркаль, пишет “Сегодня“.
По ее словам, для Зеленского и руководства ЕС это будут больше ознакомительные встречи, чтобы понять планы новой украинской администрации в вопросах внешней политики.
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“Я думаю, что президент пока не волнуется. Думаю, он волноваться будет уже на самих встречах, потому что программа будет насыщенной“, - поделилась Зеркаль.
“У него будет встреча с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, еще с двумя президентами, а также комиссарами“, - говорит она.
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Европе важно услышать, что именно новый президент видит свои стратегические задачи. Поэтому МИД готовит тезисы именно о том, как Украина видит стратегическое развитие отношений с ЕС, какие задачи ставит на саммит.
Напомним, ранее Михаил Саакашвили рассказал, как случайно встретился с Петром Порошенко в Брюсселе.