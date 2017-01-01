"Президент пока не волнуется": МИД готовит тезисы для Зеленского в Брюссель

Встречи будут носить ознакомительный характер как для президента, так и для лидеров ЕС и НАТО.

В МИД готовятся к визиту Зе в Брюссель EPA/UPG

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Во время первого зарубежного визита Владимира Зеленского в Брюссель Европа попытается понять его планы, и как он видит дальнейшую евроинтеграцию Украины. Об этом заявила в эфире “5 канала“ замглавы МИД Елена Зеркаль, пишет “Сегодня“.

По ее словам, для Зеленского и руководства ЕС это будут больше ознакомительные встречи, чтобы понять планы новой украинской администрации в вопросах внешней политики.

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“Я думаю, что президент пока не волнуется. Думаю, он волноваться будет уже на самих встречах, потому что программа будет насыщенной“, - поделилась Зеркаль.

“У него будет встреча с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, еще с двумя президентами, а также комиссарами“, - говорит она.

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Европе важно услышать, что именно новый президент видит свои стратегические задачи. Поэтому МИД готовит тезисы именно о том, как Украина видит стратегическое развитие отношений с ЕС, какие задачи ставит на саммит.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили рассказал, как случайно встретился с Петром Порошенко в Брюсселе.