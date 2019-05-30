В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Верховная Рада отменила отпуск для людей, которые усыновили новорожденных детей сразу из роддома.
Об этом сообщается на сайте Рады.
За принятие законопроекта №6350 проголосовало 248 депутатов из необходимых 226. Соответствующие изменения внесут в Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках".
Ранее человеку, который усыновил новорожденного ребенка, государство предоставляло отпуск на 56 календарных дней (при усыновлении 2 или более детей - 70 дней).
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Несмотря на это, согласно Семейному кодексу, брошенный в роддоме ребенок может быть усыновлен только спустя 2 месяца после своего рождения. Из этого следует, что нормы Кодекса законов о труде и закона об отпусках противоречат Семейному кодексу.
Стоит отметить, что отпуск для усыновивших новорожденных детей собирались отменить еще в апреле 2018 года.
Как сообщалось 20 мая, в Польше женщина впервые родила шесть детей.
Урезание социалки по максимуму это понятно, но у нас же не могут чтобы все через одно место делать.