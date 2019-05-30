В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных

Теперь нормы Кодекса законов о труде и закона об отпусках противоречат Семейному кодексу.

Раньше усыновителям государство предоставляло отпуск на 56 дней kievvlast.com.ua

Верховная Рада отменила отпуск для людей, которые усыновили новорожденных детей сразу из роддома.

Об этом сообщается на сайте Рады.

За принятие законопроекта №6350 проголосовало 248 депутатов из необходимых 226. Соответствующие изменения внесут в Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках".

Ранее человеку, который усыновил новорожденного ребенка, государство предоставляло отпуск на 56 календарных дней (при усыновлении 2 или более детей - 70 дней).

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Несмотря на это, согласно Семейному кодексу, брошенный в роддоме ребенок может быть усыновлен только спустя 2 месяца после своего рождения. Из этого следует, что нормы Кодекса законов о труде и закона об отпусках противоречат Семейному кодексу.

Стоит отметить, что отпуск для усыновивших новорожденных детей собирались отменить еще в апреле 2018 года.

Как сообщалось 20 мая, в Польше женщина впервые родила шесть детей.