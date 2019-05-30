Облил бензином: В Мелитополе мужчина угрожал поджечь себя и сотрудницу букмекерской конторы

Причина агрессии мужчины неизвестна.

Пака еще никто из людей не пострадал 0619.com.ua

В Мелитополе проспекте Б.Хмельницкого утром в четверг, 30 мая произошел инцидент в букмекерской конторе - местный житель набросился на сотрудницу.

Об этом сообщило местное издание 0619.com.ua.

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Нарушитель, сразу после того, как зашел в помещение, приковал девушку к себе наручниками и облил ее и себя бензином. После чего забаррикадировался в здании “Космолота“ и грозился поджечь обоих, если кто-то попытается войти в помещение.

Причина агрессии мужчины неизвестна, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В данный момент на месте события работают спецслужбы, которые ведут с ним переговоры, сотрудники Службы безопасности Украины, медики и полиция.

Как сообщалось, в Закарпатской области мужчина поджег себя заживо после свадьбы дочери.