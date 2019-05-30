Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Облил бензином: В Мелитополе мужчина угрожал поджечь себя и сотрудницу букмекерской конторы

Комментариев: 1
Причина агрессии мужчины неизвестна.
Пака еще никто из людей не пострадал
Пака еще никто из людей не пострадал
0619.com.ua

В Мелитополе  проспекте Б.Хмельницкого утром в четверг, 30 мая произошел инцидент в букмекерской конторе - местный житель набросился на сотрудницу.

Об этом сообщило местное издание 0619.com.ua.

Читай также: В Винницкой области мужчина сжег свою возлюбленную

Нарушитель, сразу после того, как зашел в помещение, приковал девушку к себе наручниками и облил ее и себя бензином. После чего забаррикадировался в здании “Космолота“  и грозился поджечь обоих, если кто-то попытается войти в помещение.

Причина агрессии мужчины неизвестна, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В данный момент на месте события работают спецслужбы, которые ведут с ним переговоры, сотрудники Службы безопасности Украины, медики и полиция.

Как сообщалось, в Закарпатской области мужчина поджег себя заживо после свадьбы дочери.

Поделись:
Теги: Мелитополь, угрожал, поджог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Coюзник    30.05.2019, 12:56
Оценка:  0
Coюзник
Закрыть эти гpeбaныe казино чем раньше тем лучше ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь