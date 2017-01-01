РФ отказалась назвать дату и место освобождения украинских моряков, - Климкин

Соседнее государство оставило дипломатическую ноту без ответа.

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Российская Федерация отказалась ответить на дипломатическую ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой украинская сторона на основании решения Международного трибунала по морскому праву требовала назвать дату и место освобождения пленных украинских моряков и военных катеров. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в комментарии для Униан.

Передали, разумеется (ноту, - ред). Передали в самый первый день, а ответа нет. Они делают вид, что для них решение Трибунала не является однозначным указанием как для всего мира, но на самом деле они находятся под давлением, - отметил Климкин.

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Также Климкин акцентировал, что решение трибунала фактически сломало все планы России, поскольку пленные моряки для РФ были всего лишь политической разменной монетой.

Мы сломали игру, поскольку они ребят хотели использовать просто как политическую разменную монету. Они это очень хорошо понимают сейчас, - прокомментировал глава МИД.

Напомним, МИД за международный статус Керченского пролива. Украина пока не будет расторгать договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.