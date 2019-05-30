Тимошенко заявила, что Рада обязана отправить в отставку Гройсмана и все правительство

Тимошенко предлагает найти Гройсману замену.

Юлия Тимошенко заявила о том, что Верховная Рада должна поддержать отставку Владимира Гройсмана и назначить временный Кабинет Министров.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Лидер “Батькивщины“ указала, что Гройсман принимает решения и стратегии, которые не нравятся народу.

Более того, Тимошенко призывает Раду “не просто удовлетворить эту отставку, а обязан отправить в отставку это правительство“.

Тимошенко: Рада мусить звільнити Гройсмана і сформувати тимчасовий уряд pic.twitter.com/dC7bV9vZpV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 30 мая 2019 г.

После этого, по словам депутата, стоит сформировать временное правительство, которое будет работать “в контексте тех стратегий, которых ожидали люди от президентских выборов“.

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Напомним, Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Гройсман подал заявление об отставке 22 мая. Стоит заметить, что отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. В таком случае Верховная Рада должна сформировать новое правительство. Пока этого не случиться, правительство, отставку которого приняли, исполняет свои функции.