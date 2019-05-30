Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тимошенко заявила, что Рада обязана отправить в отставку Гройсмана и все правительство

Комментариев: 9
Тимошенко предлагает найти Гройсману замену.
Тимошенко призывает Раду поддержать отставку Гройсмана
Тимошенко призывает Раду поддержать отставку Гройсмана
facebook.com/YuliaTymoshenko

Юлия Тимошенко заявила о том, что Верховная Рада должна поддержать отставку Владимира Гройсмана и назначить временный Кабинет Министров.

Об этом сообщает Украинская правда.

Читай также: “А что это даст?“ - БПП не даст голосов за отставку Кабмина

Лидер “Батькивщины“ указала, что Гройсман принимает решения и стратегии, которые не нравятся народу. 

Более того, Тимошенко призывает Раду “не просто удовлетворить эту отставку, а обязан отправить в отставку это правительство“.

После этого, по словам депутата, стоит сформировать временное правительство, которое будет работать “в контексте тех стратегий, которых ожидали люди от президентских выборов“.

Читай также: У Зеленского ответили, когда возьмутся за коррупционеров

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Гройсман подал заявление об отставке 22 мая. Стоит заметить, что отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. В таком случае Верховная Рада должна сформировать новое правительство. Пока этого не случиться, правительство, отставку которого приняли, исполняет свои функции.

Поделись:
Теги: правительство, Кабмин, Верховная Рада, Тимошенко, Гройсман, отставка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Lyonya-Space    30.05.2019, 13:25
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Баба дело толкует!
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 13:55
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Помню толк? по $480!
dron29    30.05.2019, 13:21
Оценка:  +1
dron29
У Ворюльки свербит уже - Беня обещал))
П    30.05.2019, 13:05
Оценка:  -4
П
Еще не время, ведь ему еще столько активов спустить надо. Петя с Ринатом нервничают.
Peyot    30.05.2019, 12:51
Оценка:  +4
Peyot
Было бы не плохо еще и бабу Цылю отправить куда то за поребрик к шефу!
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 13:56
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
А в Качановскую колонию? Там у нее должок!
ВосставшийИзБана    30.05.2019, 12:51
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Ох! Как же ей хочется усесться в это кресло!
Peyot    30.05.2019, 13:00
Оценка:  0
Peyot
на член он хочет сесть вот только не знает к кому больше к путину или каломойскому...
ВосставшийИзБана    30.05.2019, 13:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Путин ее и так крутит как хочет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь