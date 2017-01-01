Депутаты поддержали закон о рекрутах и штаб-сержантах

Воинские звания пытаются привести к нормам НАТО, закон приняли в первом чтении.

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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий изменение и введения новых армейских и корабельных воинских званий, пишет “Громадське“.

Проект № 10181 со второй попытки поддержал 231 депутат. Документ предусматривает отмену званий прапорщика и старшего прапорщика.

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Кроме того, появятся и новые звания - рекрут, штаб-сержант, отметила одна из его инициаторов Ирина Геращенко. Номы законопроекта соответствуют шкале НАТО.

Его цель - повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненных. Он также определяет обязанности для новых должностей и порядок ведения книги памяти.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пожелал украинской армии меньше советского и больше западных стандартов.