В психиатрической лечебнице Запорожской области повесился пациент

Ведутся проверки.

В одной из психиатрических больнице Запорожской области пациент покончил с жизнью путем повешения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Запорожской области.

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По предварительной информации, мужчина 1964 года рождения повесился в больничной палате. Его тело нашли сотрудники медицинского учреждения, которые и вызвали на место полицию.

На данный момент в психиатрической лечебнице проводятся проверки. Мотив поступка мужчины связывают с проблемами с его психологическим здоровьем. В то же время остается загадкой то, где в во время гибели мужчины находились сотрудники больницы.

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Напомним, пьяная студентка выпала с 7 этажа общежития во Львове. По предварительной информации, девушка - жительница города Виноградов Закарпатской области. Ей всего 15 лет. Студентка выпала с 7 этажа общежития Львовского колледжа строительства, архитектуры и дизайна и осталась жива.