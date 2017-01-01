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Верховный Суд запретил ребенку без прививок посещать садик

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Мать ребенка обратилась в суд с требованием разрешить ее невакцинированному ребенку посещать детский сад.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Верховный Суд Украины запретил ребенку без профилактических прививок посещать дошкольное садик.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Мама ребенка пыталась отстоять право на образование ребенка без прививок. Суд не удовлетворил требования матери.

Известно, что в 2017 году учебно-воспитательный комплекс Дошкольное учебное заведение - общеобразовательное учебное заведение I степени, гимназия подал жалобу на решение суда первой инстанции, согласно которой ребенку предоставили возможность посещать садик.
 
Жалобу учебного заведения удовлетворили, а решение суда первой инстанции отменили. 

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 Решение суда апелляционной инстанции связано с тем, что право на дошкольное образование законодатель связывает с обязанностью прохождения профилактических прививок, которые будут гарантировать безопасность как самому ребенку, так и окружающим. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в действиях ответчика не усматривается вина, поскольку они основываются на законе.

Справка медицинского центра Силицея показала, что сын истица здоров и детский сад может посещать, однако такая справка не может заменять заключение врачебно-консультативной комиссии при учреждении здравоохранения о возможности посещения дошкольного учебного заведения детьми, родители которых отказываются от прививок. 

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Таким образом, ребенок не сможет посещать детский сад, пока у него не будет необходимых прививок. 

Ранее сообщалось, что киевский детский сад атаковали дикие пчелы.

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Теги: дети, вакцина, ребенок, детский сад, вакцинация, Верховный Суд, прививки, прививки
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