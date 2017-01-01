Верховный Суд запретил ребенку без прививок посещать садик
Верховный Суд Украины запретил ребенку без профилактических прививок посещать дошкольное садик.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
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Мама ребенка пыталась отстоять право на образование ребенка без прививок. Суд не удовлетворил требования матери.
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Решение суда апелляционной инстанции связано с тем, что право на дошкольное образование законодатель связывает с обязанностью прохождения профилактических прививок, которые будут гарантировать безопасность как самому ребенку, так и окружающим.
Справка медицинского центра Силицея показала, что сын истица здоров и детский сад может посещать, однако такая справка не может заменять заключение врачебно-консультативной комиссии при учреждении здравоохранения о возможности посещения дошкольного учебного заведения детьми, родители которых отказываются от прививок.
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Таким образом, ребенок не сможет посещать детский сад, пока у него не будет необходимых прививок.
Ранее сообщалось, что киевский детский сад атаковали дикие пчелы.