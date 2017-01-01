Верховный Суд запретил ребенку без прививок посещать садик

Мать ребенка обратилась в суд с требованием разрешить ее невакцинированному ребенку посещать детский сад.

Верховный Суд Украины запретил ребенку без профилактических прививок посещать дошкольное садик.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читай также: В детсаду Киева вороны напали на детей

Мама ребенка пыталась отстоять право на образование ребенка без прививок. Суд не удовлетворил требования матери.

Известно, что в 2017 году учебно-воспитательный комплекс Дошкольное учебное заведение - общеобразовательное учебное заведение I степени, гимназия подал жалобу на решение суда первой инстанции, согласно которой ребенку предоставили возможность посещать садик. Жалобу учебного заведения удовлетворили, а решение суда первой инстанции отменили. Читай также: Во Львове хотят построить метрополитен Решение суда апелляционной инстанции связано с тем, что право на дошкольное образование законодатель связывает с обязанностью прохождения профилактических прививок, которые будут гарантировать безопасность как самому ребенку, так и окружающим.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в действиях ответчика не усматривается вина, поскольку они основываются на законе.

Справка медицинского центра Силицея показала, что сын истица здоров и детский сад может посещать, однако такая справка не может заменять заключение врачебно-консультативной комиссии при учреждении здравоохранения о возможности посещения дошкольного учебного заведения детьми, родители которых отказываются от прививок.

Читай также: В Виннице молния попала в трамвай

Таким образом, ребенок не сможет посещать детский сад, пока у него не будет необходимых прививок.

Ранее сообщалось, что киевский детский сад атаковали дикие пчелы.