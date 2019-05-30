Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Народный фронт" не будет голосовать за отставку Гройсмана

Комментариев: 2
"Народный фронт" не будет голосовать за отставку Гройсмана
"Народный фронт" не будет голосовать за отставку Гройсмана
kmr.gov.ua

Член фракции “Народный фронт“ Виктория Сюмар рассказала, что их фракция не будет поддерживать заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом информирует Громадське.

Читай также: Гройсман считает, что количество депутатов ВР можно сократить

Сюмар отмечает, что “Народный фронт“ решил не голосовать за отставку Гройсмана, потому что сейчас “парламент фактически завис“.

...есть сложные переговоры с Международным валютным фондом...это может привести к серьезному финансовому кризису, - говорит Сюмар.

Политик также добавила, что в стране должно оставаться хоть что-то стабильное.

Читай также: Кононенко вышел из партии Порошенко

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Гройсман подал заявление об отставке 22 мая. Стоит заметить, что отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. В таком случае Верховная Рада должна сформировать новое правительство. Пока этого не случиться, правительство, отставку которого приняли, исполняет свои функции.

Уже известно, что Фракция БПП на своем заседании рассмотрела вопрос о позиции относительно отставки премьера Владимира Гройсмана. БПП не собирается голосовать за отставку Гройсмана.

Поделись:
Теги: отставка, Гройсман, правительство, фракции, Народный фронт, голосование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Ruspidor    30.05.2019, 13:29
Оценка:  +1
Ruspidor
Стабильный грабеж - это все, что есть в этой сторане!
Какие переговоры с МВФ? Они же ясно сказали: "ждем новое правительство"...
Peyot    30.05.2019, 13:05
Оценка:  -1
Peyot
Нет коалиции ни капли)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь