"Народный фронт" не будет голосовать за отставку Гройсмана kmr.gov.ua

Член фракции “Народный фронт“ Виктория Сюмар рассказала, что их фракция не будет поддерживать заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом информирует Громадське.

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Сюмар отмечает, что “Народный фронт“ решил не голосовать за отставку Гройсмана, потому что сейчас “парламент фактически завис“.

...есть сложные переговоры с Международным валютным фондом...это может привести к серьезному финансовому кризису, - говорит Сюмар.

Политик также добавила, что в стране должно оставаться хоть что-то стабильное.

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Напомним, Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Гройсман подал заявление об отставке 22 мая. Стоит заметить, что отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. В таком случае Верховная Рада должна сформировать новое правительство. Пока этого не случиться, правительство, отставку которого приняли, исполняет свои функции.

Уже известно, что Фракция БПП на своем заседании рассмотрела вопрос о позиции относительно отставки премьера Владимира Гройсмана. БПП не собирается голосовать за отставку Гройсмана.