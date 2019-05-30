Украина отправила ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО письмо с осуждением РФ

Рада обратилась к международному сообществу из-за нарушения Россией прав коренных народов.

Депутаты обратились к ООН с призывом повлиять на РФ УНИАН

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ВР приняла обращение к ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в РФ. Об этом пишет “Укринформ“.

Постановление поддержали 234 народных депутата. “Сегодня мы призываем мир обратить внимание на то, что делается на территории Российской Федерации“, - говорится в обращении.

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“Москва проводит курс на ассимиляцию коренных народов и национальных меньшинств“, - зачитала глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Как говорится в пояснительной записке, целью обращения является привлечение внимания международного сообщества к систематическому нарушению прав коренных народов в РФ и усиления международного влияния на Россию с целью прекращения этих нарушений.

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Напомним, ранее сообщалось, что Меджлис готов предоставить Владимиру Зеленскому данные о заключенных украинцах.